84-летняя актриса Галина Стаханова живет на пенсию 25 тысяч и не выходит из дома

Актрису Галину Стаханову не зовут на съемки в кино из-за болезни. Звезда сериалов "Кухня", "Ранетки" и "Воронины" не выходит из дома и живет на пенсию в 25 тысяч рублей.

У артистки выявили сахарный диабет, ранее она жаловалась на проблемы с сердцем. При этом самая знаменитая бабушка российских сериалов не обращается за медицинской помощью. Даже дочь не может уговорить Галину Константиновну сходить в поликлинику, хотя она врач.

Как пишет Telegram-канал Mash, последние съемки у Стахановой были в мае этого года. Актрисе пришлось ехать в Переславль-Залесский. Но тогда за два дня работы она получила 200 тысяч рублей. Больше предложений о съемках нет, сама бы Галина Константиновна хотела поработать, но режиссеры сомневаются, что пенсионерка сможет выдержать 12-часовой график.

Стаханова признается, что ей нужны деньги, пенсии на нормальную жизнь не хватает, а от гонораров практически ничего не осталось. Если она не найдет подработку, то будет вынуждена просить помощи у дочери, с которой живет.