Армия России контролирует все населенные пункты Донецкой Народной Республики на стыке региона с Днепропетровской областью. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Минобороны России 14 августа заявили о взятии бойцами Южной группировки войск населенного пункта Искры. Марочко подчеркнул, что освобождение Искры - завершающий этап освобождения ДНР на этом участке.

По словам эксперта, российские военнослужащие освободили последний населенный пункт на этом направлении, который оставался в оккупации украинских боевиков. С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 километров государственной границы. Подразделения ВС России продвигаются южнее и западнее Искры. Они создают буферную зону, чтобы обезопасить государственную границу, передает ТАСС.