Вернувшиеся на родину российские военные с трудом сдерживали эмоции

На родину с подконтрольной Киеву территории вернулась еще одна группа российских военнослужащих. Об их освобождении из украинского плена сегодня сообщило Минобороны. Самолет с венными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Ступая на родную землю, бойцы с трудом сдерживали эмоции.

Для этих парней всё теперь позади – долгие месяцы украинского плена. Обмен военнопленными проходил на белорусско-украинской границе. Киеву отдали 84 человека. Столько же российских солдат вернулись домой.

В Подмосковье приземлился военный Ил-76. Медленно подъезжает к перрону аэровокзала. На борту наши парни, которые наверняка и не заметили полутора часов перелёта. Ведь дрога домой – она всегда быстрей.

Пилоты заглушили двигатели и открыли рампу самолёта. С российскими флагами бойцы спускаются на российскую землю. Многие с трудом с сдерживают переполняющие их эмоции.

Впереди у наших бойцов - реабилитация. Обязательный медицинский осмотр. Но самое главное – отпуск и встреча с родными, о которой они мечтали каждый день, находясь в плену.