В Киргизии планируют открыть девять российских школ

Михаил Мишустин прибыл в Киргизию с официальным двухдневным визитом. Он совпал с 25-летием подписания двумя странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.
В Чолпон-Ате российский премьер принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. В расширенном он соберётся завтра.
А после на берегу живописного озера Иссык-Куль в культурном центре "Рух Ордо" прошли переговоры Михаила Мишустина с председателем кабмина республики Адылбеком Касымалиевым. Наша страна является крупнейшим инвестором для экономики республики. 80 российских регионов напрямую работают с Бишкеком. Товарооборот между странами растет. В прошлом году он приблизился к цифре 4 миллиарда долларов. По прогнозам, в этом году он впервые может достигнуть отметки в пять миллиардов.
Что касается гуманитарного сотрудничества, в Киргизии реализуется проект по открытию в республики девяти российских школ. Обучение там будет проходить по образовательным стандартам двух стран.
"В республике работают свыше 1700 предприятий с российским участием. Они реализуют проекты в области энергетики, промышленности, цифровых технологий. Конечно, у нас общая цель — создать комфортные условия для работы совместных предприятий, обеспечить благоприятный инвестиционный и деловой климат", - отметил Мишустин.