В Киргизии планируют открыть девять российских школ

Михаил Мишустин прибыл в Киргизию с официальным двухдневным визитом. Он совпал с 25-летием подписания двумя странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

В Чолпон-Ате российский премьер принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. В расширенном он соберётся завтра.

А после на берегу живописного озера Иссык-Куль в культурном центре "Рух Ордо" прошли переговоры Михаила Мишустина с председателем кабмина республики Адылбеком Касымалиевым. Наша страна является крупнейшим инвестором для экономики республики. 80 российских регионов напрямую работают с Бишкеком. Товарооборот между странами растет. В прошлом году он приблизился к цифре 4 миллиарда долларов. По прогнозам, в этом году он впервые может достигнуть отметки в пять миллиардов.

Что касается гуманитарного сотрудничества, в Киргизии реализуется проект по открытию в республики девяти российских школ. Обучение там будет проходить по образовательным стандартам двух стран.