Подробности чудесного спасения семьи из тонущей машины в Дагестане

Удивительная история спасения. В Дагестане удалось вызволить семью из тонущей машины. После сильных ливней республику накрыли селевые потоки. Один из них прямо с дороги в реку уносил автомобиль. В уплывающем минивэне находилась семья из семи человек с грудным ребёнком. Салон авто быстро наполнялся водой. 19-летний юноша и его дядя самоотверженно бросились в ледяную воду и удерживали машину, несмотря на сильное течение. Благодаря слаженным действиям никто не пострадал.

Атмосфера настоящего ужаса. Детские крики и громкий плач. Мощные грязевые потоки сметают все на своем пути. Салимат Шамсудинова этот день вспоминает с комом в горле. В одно мгновение она оказалась заперта в машине с 5 детьми и пожилой мамой, без возможности покинуть опасную ловушку.

В этом же потоке оказались 19-летний курсант Омской академии МВД Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов. Сориентировались быстро. Надеялись, конечно, проскочить опасный участок, но мощный поток этого сделать не дал. Услышали крики о помощи и не раздумывая нырнули в ледяную воду. С одной лишь мыслью - спасти людей.

"Было очень тяжело, потому что было сильное течение. Машину уносило и нас в том числе с ней, но очень большим чудом мы смогли ее как-то вытащить, потому что, когда мы за нее взялись, её как-то крутануло вбок и тогда у нас немного получилось вытянуть ее назад", - рассказал Газимагомед Багатаров.

Примеру смелости мужчин последовали и остальные очевидцы. Совместными усилиями удалось вытащить еще три машины. Все это время Салимат старалась держаться и не паниковать. Эмоции нахлынули только после спасения.

Сам Газимагомед и его дядя Гаджи себя героями не считают. Пройти мимо чужой беды - не в их характерах. Поступили так, как и должны были. Жители Дагестана попросили МЧС республики наградить двоих мужчин за смелость и самоотверженность. Официальное письмо уже направлено в ведомство.