Спецборт Ил-96 из Москвы прибыл на Аляску

Вылетевший ранее в направлении Аляски из московского аэропорта Внуково спецборт Ил-96 прибыл в Анкоридж. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

На Аляске в пятницу пройдет саммит Россия-США. Как сообщает агентство ТАСС, на борту самолета может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой встречи президентов двух стран.

Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в составе делегаций по формуле "5 на 5". С российской стороны участвуют советник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон начнется в 22:30 по московскому времени.