Татьяна Брухунова показала прелести в купальнике, и народ ахнул

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели в отпуск. Супруги с детьми отдыхают в Турции. Юморист не поскупился и устроил своей семье сказочные каникулы в одном из самых дорогих отелей Белека.

Жена Петросяна с удовольствием рассказывает о том, как проходит отпуск и делится на своей странице в соцсети фотографиями. Татьяна хвастается пляжными нарядами: девушка взяла с собой несколько купальников, сумочек и шляпок.

Больше всего поклонникам Брухуновой понравился сдельный небесно-голубой купальник с глубоким декольте. Когда Татьяна опубликовала фото в этом наряде, народ ахнул. Жена Петросяна снялась у кромки бассейна, кокетливо опустив ножки в воду. Дополнили пляжный образ лишь солнцезащитные очки.

"Контент отпускной, не обремененный интеллектуальной нагрузкой", — подписала снимок Брухунова.

Поклонники оставили под кадром сотни комплиментов. Люди отметили стройную фигуру и обворожительную улыбку Татьяны.

"Просто куколка!"; "Ах, какая женщина!"; "Повезло Евгению Вагановичу такую красавицу и умницу встретить"; "Преступление такие прелести скрывать мешковатой одеждой!"; "Татьяна, на вас так приятно смотреть, чаще делитесь такими солнечными снимками!" — пишут пользователи Сети.