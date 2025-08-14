Британское минобороны сообщило о серьезном ядерном инциденте

Инцидент категории "А" произошел на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Информацию подтвердили в минобороны Великобритании изданию The Daily Telegraph.

По данным британского военного ведомства, инцидент произошел в первом полугодии 2025-го. Присвоенная ему категория "А" означает фактический или высокий потенциал радиоактивного выброса в окружающую среду.

Ранее британские СМИ сообщили, что радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подводных лодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг на западе Шотландии. Инцидент привел к выбросу некоторого количества трития.