Полина Диброва после скандала с детьми любовника спешно покидает Москву

В разводе Полины и Дмитрия Дибровых новый поворот. По словам адвоката Екатерины Гордон, жена телеведущего уже живет с любовником и его детьми.

Своих наследников Полина отправила к родственникам в Ростов. Якобы она хотела оградить мальчиков от скандала. Но Гордон заверяет, что у жены шоумена был совсем другой мотив. Якобы Полине нужно время наедине с детьми любовника, чтобы расположить их к себе. Адвокат уверена, что Диброва и Роман Товстик настраивают сына и дочь против матери.

На этом фоне жена телеведущего сделала неожиданное заявление. Полина собрала чемоданы и спешно покидает Москву. Дибровой пришлось срочно искать билет на поезд до Ростова-на-Дону, ведь самолеты туда не летают. Но уехать оказалось не так просто, из-за сезона отпусков все поезда забиты под завязку. Полина чудом смогла урвать один билет, поэтому купе ей придется делить с посторонним человеком.

"Яркое развлечение – охота за билетами в нынешних реалиях. Кстати, есть лайфхаки? Делитесь! <…> Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. В ночи буду на Родине", — написала жена шоумена на своей странице в соцсети.

Отметим, что Дибровы стараются делать вид, что развод не повлиял на их отношения. Так, Дмитрий вышел в прямой эфир и размышлял на тему измен. Неожиданно для всех в кадре появилась – Полина, она принесла мужу чай. Девушка улыбалась супругу, а Дибров ласково назвал ее "Полечка".