Командование ВСУ отдало приказ усилить обстрелы ЛНР

Киевский режим приказал ВСУ увеличить количество обстрелов территории ЛНР оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Это требуют сделать в преддверии саммита России и США на Аляске, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Кроме того, по слова Пасечника, есть вероятность увеличения числа диверсий. Он подчеркнул, что силовые ведомства держат ситуацию под контролем и призвал жителей Луганской Народной Республики проявить максимальную бдительность, не игнорировать возможные угрозы.

Как написал Пасечник в Telegram, оперативная обстановка в регионе остается напряженной. Украинские военные усилили обстрелы на сватово-кременском направлении, под ударами вражеских беспилотников не только приграничные районы, но и города в тылу.