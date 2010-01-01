Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила еще несколько десятков украинских беспилотников, пытавшихся ударить по регионам нашей страны. Об этом рассказали в пятницу, 15 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, всего за ночь были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом 13 БПЛА сбили над территорией Курской области, 11 дронов — над Ростовской областью, семь — над Самарской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Орловской областью. По четыре дрона перехватили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.

Однако не обошлось без жертв и раненых. Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что при атаке дрона на многоэтажный жилой дом в железнодорожном районе Курска вспыхнул пожар. Погибла женщина, количество пострадавших к настоящему времени достигло десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами ВСУ по российским городам — в Москве понимают, с какой опасностью имеют дело.