Ефременкова показала следы побоев на лице после скандалов с Мондезиром: "Это существо порочило мое имя"

Звезды "Дома-2" расстались два года назад, но до сих пор выясняют отношения. Мондезир припоминает Юле все обиды и ищет компромат на бывшую возлюбленную.

Так, во время общения с поклонниками Свет-Амур обвинил Ефременкову в клевете. Якобы он и пальцем не тронул девушку, когда они жили вместе, но Юля на всю страну обвинила его в побоях.

"Это существо порочило мое имя на протяжении долгого времени. Упивалась тем, что врала и продолжает всем врать, рассказывая своим марионеткам и всем вокруг, какое я чудовище, предала и затем на всю страну обвинила в избиении", — заявил мужчина.



Мондезир уверяет, что Ефременковой было выгодно выйти из отношений в статусе жертвы. Это помогло ей раскрутить соцсети и стать знаменитой.

Бывшая ведущая "Дома-2" не стала молчать и ответила на обвинения. Юлия опубликовала архивные видео, на которых показала следы от побоев на лице и теле. В одном из роликов заплаканная Ефременкова рассказала, что Свет-Амур таскал ее за волосы и бил ногами.

"Для чего ты вынуждаешь меня вспоминать то, что уже давно в прошлом? Я обвинила тебя в избиении, потому что нужен был повод? Это теперь так называется? У тебя проблемы с памятью? Я в шоке, как можно так нагло врать!" — высказалась телезвезда.

От отношений с Мондезиром у Юли остались двое детей — близнецы Кристиан и Даниэль. Ефременкова воспитывает сыновей одна. Поначалу она очень хотела, чтобы отец принимал участие в жизни мальчиков, но, как утверждает Юля, мужчине было наплевать на детей.