Российская армия нанесла очередные удары высокоточным оружием по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах на объектах ВПК в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне.

В зоне спецоперации российские войска успешно развивают наступление. В Донецкой народной республике подразделения "Южной" группировки накануне освободили посёлок Щербиновка и продолжили продвижение к Константиновке. А группировка "Восток" взяла под контроль населенный пункт Искра. Он находится на границе с Днепропетровской областью. От Искры идет дорога вглубь украинской территории к райцентру Покровское.

Противник по-прежнему пытается удержать позиции, но в итоге несет новые потери. По данным Минобороны России, за сутки ВСУ недосчитались более 1300 боевиков. Среди уничтоженной за день украинской техники - свыше двух десятков бронемашин, в том числе натовского производства.

Это работа расчета РСЗО "Град" костромских десантников по уничтожению пехоты противника, после которой наши штурмовики взяли вражеский опорник. Разведка обнаружила скопление неонацистов у села Николаевка, к западу от Часова Яра. Они засели в лесном массиве. Экипаж боевой машины оперативно и точно нанес сокрушительный удар осколочно-фугасными снарядами, что и подтвердили кадры объективного контроля.

В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт временной дислокации киевских боевиков. Летчики нанесли удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Он позволяет поражать вражеские объекты с безопасного расстояния. Получив подтверждение о ликвидации целей, Су благополучно вернулся на аэродром базирования.