Минобороны рассказало о героической службе лейтенанта Смирнова и ефрейтора Онуфриенко

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии старший лейтенант Даниил Смирнов с подчиненными, рискуя собой, под массированным огнём неприятеля, навели понтонную переправу через реку. Это позволило без потерь перебросить на другой берег личный состав и более 35 единиц техники.

Ефрейтор Илья Онуфриенко в ходе штурма позиции ВСУ лично уничтожил до 10 радикалов. Несмотря на миномётные обстрелы и атаки вражеских беспилотников, бойцы под командованием Онуфриенко смогли занять важный рубеж и обеспечили плацдарм для подхода основных сил.