Собянин рассказал, как современные технологии помогают в работе городских служб

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале назвал современные системы, помогающие в работе городских служб. Как отмечается, инновации позволяют бесперебойно снабжать город светом, теплом и водой.

"Внедрение новых технологий помогает оперативнее реагировать на нештатные ситуации и быстрее завершать плановые работы. Инновационная система автоматически тушит пожар в коммуникационном коллекторе с инженерными сетями. Установлены специальные датчики контроля температуры и дыма. Огнезащитное покрытие кабельных линий электропередачи, проложенных в коллекторах, предотвращает возможные ЧП в закрытых пространствах", - говорится в сообщении.

