Ермак довел до бешенства Белый дом

Нестандартный подход главы офиса президента Украины Андрея Ермака раздражает Белый дом. О реакции на украинского политика действующей администрации американского лидера Дональда Трампа рассказал телеканалу Fox News высокопоставленный источник.

По словам бывшего сотрудника Сената США, Ермак зачастую, не имея никакой конкретной повестки или просьбы, запрашивал встречи с представителями Белого дома. Источник уточнил, что ведение дел с Дональдом Трампом, с республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами экс-президента США Джо Байдена.

Навыки Ермака на поприще дипломатии собеседник издания назвал ужасными. Ранее глава офиса президента Украины потребовал от стран Евросоюза не признавать возможные договоренности по итогам встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.