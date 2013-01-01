87-летний Кончаловский устроил Высоцкой романтическое свидание в Париже

Юлия Высоцкая похвасталась, что они с мужем все еще могут радовать и удивлять друг друга. Улетев в Париж, супруги погрузились в атмосферу романтики.

На своей странице в соцсети актриса показала, какое свидание ей устроил муж. Кончаловский позвал любимую в кафе, которое она обожает. Юлия была в восторге, сюрприз явно удался.

Кадрами со свидания Высоцкая поделилась на своей странице в соцсети. На снимке супруги сидят на террасе, а на столике перед ними два бокала с пузырящимся розовым напитком.

"Вы хотите в Париж? Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, булочка с яблоком из кафе Carette — по форме вобла-воблой, а на вкус лучше не бывает, ледяное шампанское, зелёные стулья Люксембургского сада и, конечно, любимый рядом. В общем, романтик в идеальном о нём представлении", — поделилась своими эмоциями Юлия.

Напомним, что Юлия и Андрей счастливы в браке уже больше 25 лет. Разница в возрасте в 36 лет не помешала их любви. Хоть поначалу в искренность чувств Кончаловского и Высоцкой никто не верил, актриса родила от режиссера двоих детей. А в 2013 году семейство пережило большое горе. Кончаловский с дочкой Машей попали в аварию во Франции, с тех пор девочка в коме. Но семья смогла сплотиться и пережить это несчастье, став еще крепче.