Трамп оценил важность встречи с Путиным

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 августа в Анкоридже, важны как для Москвы, так и для Вашингтона. Так оценил предстоящую встречу на Аляске американский лидер Дональд Трамп на пресс-коференции, которую транслировал Белый дом. Президент США подчеркнул, что по итогам переговоров может быть спасено множество жизней.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций. Переговоры продолжатся и за рабочим завтраком.

Подписания каких-либо документов во время встречи не ожидается. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Как отмечали в Кремле, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Путин и Трамп также обменяются мнениями о восстановлении сотрудничества Москвы и Вашингтона.