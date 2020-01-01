Стало известно о чудовищном поступке Пугачевой: "Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?"

Алла Пугачева загубила карьеры многих артисток, это уже давно не секрет. Примадонна без лишних разговоров устраняла неугодных. В немилость к народной артистке СССР попала и Валентина Легкоступова.

О трагедии исполнительницы хита "Ягода-малина" рассказал ее друг Игорь Наджиев. Музыкант уверен, что Валентина стала бы звездой первой величины, если бы на нее не ополчилась Пугачева. "По карьере Вали Легкоступовой прошлась катком наша драгоценная Алла Борисовна. Все это Валя мне рассказала при жизни", — заявил певец.

По словам Наджиева, Примадонна не только не пускала молодую исполнительницу на сцену, для устранения конкурентки в ход шли даже совершенно отвратительные методы. Игорь сообщил, что однажды на концерт Валентины заявились бандиты, их прислала Пугачева.

"С Легкоступовой была вообще чудовищная история. Приехали бандиты на ее концерт, и, посмотрев выступление, пришли к ней за кулисы. И сказали: "Ну ты понимаешь, кто нас прислал? Она не права, мы ей скажем об этом. Ты не фанерщица, ты честно работаешь, ты отдаешь себя зрителю, люди тебя принимают", — припомнил певец в беседе с "АиФ".

Неудача с бандитами не остановила Пугачеву. Примадонна в итоге добилась своего и Легкоступовой пришлось уйти со сцены. В одном из интервью Валентина призналась, что ее "скосила главная мега-звезда". Исполнительнице даже пришлось придумать легенду, почему она больше не выступает. Легкоступова просто стала говорить, что ушла в декрет.

"Да, вот такое не сказочное королевство эстрада российская, далеко не сказочное… Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?" — обратился Наджиев к Пугачевой.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Ей было 54 года. Причиной смерти звезды эстрады стала полиорганная недостаточность. После кончины артистки разразился скандал. Ее дети Аннэта Бриль и Матвей Григорьев, которому на тот момент было всего 19 лет, судились за наследство с вдовцом Валентины Юрием Фирсовым.

Бриль неоднократно заявляла, что именно Фирсов приложил руку к гибели Легкоступовой, а детали этой трагедии остаются нераскрытыми по сей день.