Киев расширил зону эвакуации в районе прорыва российских войск

Киевский режим принудительно вывозит семьи с детьми из Дружковки и еще четырех сел. Украинские власти расширяют зону эвакуации в районе прорыва российских войск, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как написал Филашкин в Telegram-канале, принудительно эвакуируются семьи с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское. Речь идет о населенных пунктах в северной части региона, около Славянско-Краматорской агломерации.

По данным украинских властей, в настоящее время там проживают около 1879 детей. Ранее было объявлено о принудительной эвакуации из 14 населенных пунктов в районе Доброполья и Белозерского. По данным военных, в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск российские войска прорвались на глубину до 18 километров.