ПВО за 3 часа сбили 13 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были обнаружены в период с 17.00 до 20.00 мск. Восемь беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона - над территорией Ростовской области, один беспилотник - над Республикой Калмыкия.

Ранее в Минобороны сообщили, что за период с 20:00 13 августа до 7:00 мск 14 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 14 дронов сбито над акваторией Черного моря, девять — над Волгоградской областью, по семь — над Крымом и Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Азовским морем.