Женщина погибла при атаке БПЛА в Курской области

По предварительной информации, в ночь на 15 августа украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате атаки погибла женщина. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжёлом состоянии, добавил Хинштейн.

"К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Ещё шесть человек пострадали, один из них в тяжёлом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь", — написал Хинштейн.