Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом прибыл в Магадан. Об этом 15 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами. Так он поступил и в этот раз, добавил Песков. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Путин проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и посетит промышленное предприятие.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит Россия — США запланирован на 15 августа и должен начаться в 22:30 по московскому времени. Встреча должна пройти в городе Анкоридж.