Дмитрий Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи

Дмитрий Медведев направил поздравления лидеру КНДР в связи с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом 15 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка", — приводит слова зампреда Совбеза России ЦТАК.

"Свидетельством прочности братских уз, соединяющих Россию и КНДР, является активное участие воинов Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от вторгшихся на её территорию украинских неонацистов и иностранных наёмников", — добавил Медведев.

Он также выразил уверенность, что совместные усилия России и КНДР приведут к дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства.

В завершение Медведев пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности", а гражданам КНДР — "процветания и благополучия".

Ранее по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства в Пхеньян прибыла делегация РФ во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.