Сторонники прозападной оппозиции в очередной раз вышли на улицы сербских городов

42 сотрудника полиции пострадали в результате новых протестов и беспорядков в Сербии.

Этой ночью сторонники прозападной оппозиции в очередной раз вышли на улицы крупных городов, устраивая погромы и нападая на правоохранителей. Больше всего пострадавших в Белграде: многие из полицейских госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Нови-Саде бунтовщикам со второй попытки удалось разгромить отделение правящей партии. После чего его безуспешно пытались поджечь. Для разгона бушующей толпы стражи порядка применили спецсредства и слезоточивый газ.

Как сообщил глава МВД, по всей стране задержаны 37 человек, идет расследование. В Нови-Саде удалось избежать настоящей трагедии только потому, что в офисе партии в момент нападения не было людей.