Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева отмечает 95-летний юбилей

15 августа юбилей отмечает народная артистка РСФСР Людмила Хитяева. Ей исполняется 95.

Одна из самых красивых актрис советского кино начинала на театральной сцене. Но всенародное признание и любовь зрителей принесли ей работы на большом экране. Успех пришел с самой первой картины - главной роли в фильме "Екатерина Воронина". Затем были "Тихий Дон", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Стряпуха", "Цыган", "Финист - Ясный сокол" и десятки других.

Ведьма Солоха, штурм-фюрер СС, лихая казачка и бригадир полеводов - Хитяева создавала образы независимых, сильных и обладающих юмором женщин. Не теряет оптимизма актриса и сейчас. Отмечать день рождения она собирается в узком кругу близких друзей.