Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Пора высказаться! Сегодня вы сможете блеснуть красноречием и признаться в своих чувствах или предложить то, на что раньше не хватало смелости.

Тельцы

Ваш день пройдет продуктивно и очень насыщенно. Марс намекает, что пора навести порядок в делах и в голове - вы справитесь с этим блестяще.

Близнецы

Флирт, комплименты, болтовня с коллегами - все это идеально впишется в ваш понедельник и не помешает делам. Только представители этого знака умеют так делать!

Раки

Домашние дела сегодня идут на удивление быстро и легко. Отличный день для семейных поездок, покупок товаров для дома, ремонта бытовой техники.

Львы

Меркурий в вашем знаке дает жару! Разговоры будут звучать смелее, идеи - ярче, а любое действие сегодня станет эффектным стартом новой недели.

Девы

Финансовые дела требуют внимательности и решительности. Может появиться выгодное предложение или идея, которая принесет деньги.

Весы

Ваш Марс сегодня остроумен, как звезда стендапа. Пользуйтесь, чтобы очаровывать собеседников, убеждать и доносить свои мысли тому, кому надо.

Скорпионы

Сегодняшний день идеально подходит для размышлений и стратегий. Любая мысль может оказаться гениальной идеей, так что не поленитесь записать.

Стрельцы

Скромность – не ваш конек, стоит ли укорять себя за то, что хотите быть в центре внимания? На это вас подбивает Марс, идите за ним и сияйте как звезды.

Козероги

Ситуация на работе потребует взять ответственность на себя, и вы это сделаете. Главное, не переборщите с серьезностью, оставьте место для юмора.

Водолеи

Пора учиться новому! Может появиться курс, книга или человек, который даст свежие идеи для роста – хватайте не глядя, звезды не дадут вам ошибиться.

Рыбы

Вас могут пригласить на новую работу или предложить проект. Не бойтесь обсуждать финансовые детали и договариваться – это признак зрелости.