Владимир Путин прибыл в Магадан накануне саммита на Аляске

Российский лидер Владимир Путин прибыл в пятницу, 15 августа, в Магадан. Президенту предстоит посетить ряд объектов и пообщаться с главой области Сергеем Носовым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "региональная поездка, город важный", в котором "реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания".

Затем главе государства предстоит путь на Аляску, где Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, входящий в российскую делегацию на этих переговорах, уже прибыл на Аляску, там же находится посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

Глава МИД России отверг предположения о волнении накануне российско-американского саммита. Когда Сергея Лаврова спросили, не испытывает ли он мандраж, политик поинтересовался: "А что это такое?" (цитата по РИА Новости).

Тем временем американский Белый дом уточнил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске начнется 15 августа в 11:00 (22:00 мск). Прежде сообщалось о начале переговоров в 11:30 по местному времени.