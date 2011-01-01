Юрий Бутусов умер на глазах семьи: появились новые подробности трагедии

На днях стало известно о смерти известного театрального режиссера Юрия Бутусова. Он утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Теперь появились подробности трагического происшествия. В распоряжении Starhit оказался чат отдыхающих в Болгарии русских, которые обсуждали детали гибели Юрия Бутусова. Нашлись очевидцы печального события. Они сообщили, что спасательная служба уходит с пляжа около 18.00, а Бутусов пошел купаться с семьей около 19.30.

"Утонул вчера, видели, как откачивали, примерно в 20.00. Видимо, констатировали смерть сегодняшним числом"; "Сегодня болгары, которые в тот момент были на пляже, рассказывали, что он был с семьей: жена и двое детей — мальчик восьми лет и девочка двух лет"; "В Созополе, в основном на Хармани, каждый год погибает несколько людей от течений. Просто уносит, и нет сил выплыть обратно", — сообщили отдыхающие в местных чатах.

Напомним, Юрий Бутусов в разные годы руководил Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета и Театром имени Вахтангова в Москве, работал в театре "Сатирикон" у Константина Райкина. В 2011 году Бутусов стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Чайка" по одноименной пьесе Чехова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссерский курс в ГИТИСе. В 2022 году Бутусов уехал из России и работал в европейских театрах.