Новый порядок освидетельствования на опьянение введут в России

Новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, который затронет и водителей, начнет действовать в России с 1 сентября. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт отметил, что глобальных перемен нет, однако есть кое-какие нововведения. В частности, увеличат интервал между двумя продувами алкотестером — с 15-20 минут до 15-25 минут.

В направлении на химико-токсикологическое исследование будет обязательно указывать, принимает ли человек какие-либо лекарственные препараты. После проведения исследований медицинская организация обязана обеспечить хранение биоматериалов в течение трех месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях — в течение пяти лет.

Машаров подчеркнул, что эти нововведения сделают медицинское освидетельствование более объективным, сообщает ТАСС.

Ранее эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов рассказал, зачем в России решили перевести справку формы 003/ву для водителей в электронный формат. Он подчеркнул, что "порядок в этом вопросе наконец-то наводится", идет борьба с рынком поддельных медсправок, проверить подлинность которых было невозможно.

