Лариса Гузеева: "Я не вижу никакой милоты в старости"

Лариса Гузеева прославилась после выхода на экраны фильма "Жестокий романс". Тогда совсем юная актриса составила достойную конкуренцию таким мэтрам как Андрей Мягков и Никита Михалков. Затем ее карьера словно застопорилась. А в какой-то момент актриса и вовсе пропала из виду.

Во второй раз Лариса Гузеева блеснула, когда стала ведущей шоу "Давай поженимся". Актриса утверждает, что ее жесткость и прямолинейность на программе - лишь образ. В жизни она уязвима и слаба, поэтому предпочитает держаться подальше от людей и не заводит новые знакомства. При этом Гузеева не скрывает, что во время съемок шоу может проявить характер и не даст спуску тем, кто пришел просто "поржать" или самоутвердиться за ее счет. Кроме того, она быстро вычисляет обман.

"Я говорю, вы пришли просто поразвлекаться? Не дам я вам с собой поразвлекаться. У меня другие задачи. Вот и все. Дара у меня нуль. Просто внимательная, цепкая", - объяснила актриса.

В этом году Ларисе Гузеевой исполнилось 66 лет. Она не скрывает, что ей тяжело и некрасиво видеть свое отражение в зеркале. "В Сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости", - отрезала Гузеева.

Она призналась, что мечтает отрезать "все лишнее", сбросить вес. Однако потом задумывается, зачем ей это надо. "А кого удивлять? А чем удивлять? Есть молодые, а есть — как молодые. Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника. А так фотошоп раз — и убрал лишнее. И живем дальше", - заключила актриса в интервью "Собаке.ru".