В Госдуме решили запретить лицам с судимостью работать курьерами

В Государственной думе прорабатывается ряд законодательных инициатив, среди которых — запрет на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления. Об этом рассказал в пятницу, 15 августа, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, уже установлен в 32 регионах России.

Субъекты Федерации также обладают полномочиями ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.

Парламент, со своей стороны, продолжает совершенствовать правовое поле в этой части. Наряду с запретом работать курьерами при наличии судимости предлагается ужесточить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки, рассказал Володин.

Службы доставки фигурируют в новой мошеннической схеме, распространившейся в России. Граждан предупредили, что преступники представляются сотрудниками службы доставки и просят сообщить код из смс-сообщения — якобы для сверки данных с курьером. Доверчивость приведет к утечке персональных данных и потере сбережений.

Министерство внутренних дел России рассказало, как распознать такого фейкового курьера и не попасться на его удочку. Есть кодовые фразы, которые помогут определить подельника мошенников — это, в частности, фразы наподобие "не сообщайте никому", "проверка безопасности" и "конфиденциально".