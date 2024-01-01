Алиев: Баку не считает крушение самолета AZAL следствием умышленной атаки

Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленное нападение. С таким заявлением выступил в четверг, 14 августа, азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Трагедия произошла 25 декабря 2024 года на западе Казахстана. На борту Embraer 190, потерпевшего крушение, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Как заявил политик в эфире Fox News, официальный Баку не считает случившуюся катастрофу следствием намеренной атаки. При этом Алиев подчеркнул, что "мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации".

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта России напомнили, говоря о причинах катастрофы, что пилоты AZAL сами сообщили диспетчерам о попадании в лайнер птиц и последовавшем за этим взрыве кислородного баллона.

После случившегося по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер извинился за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве нашего государства, выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

При этом МИД России категорически отмел фейк о якобы придумывании совместно с Азербайджаном и Казахстаном "удобоваримой" версии крушения самолета AZAL. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ.