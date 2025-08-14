Волочкова отказалась от матери и дочери после вскрывшегося обмана

Стало известно, что единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна официально вышла замуж. Наследница балерины и ее жених Никита оформили отношения в ЗАГСе. Однако экс-приму Большого театра на торжество не позвали.

Более того, Анастасия даже не знала об этом. Дело в том, что Волочкова не общается с отцом Ариадны. Молодожены решили не портить праздник скандалом, поэтому и не пригласили балерину, тем более, что она до последнего отговаривала дочь официально регистрировать брак.

Интересно, что на мероприятии присутствовала мать Волочковой Тамара Владимировна. Она тайно приехала из Санкт-Петербурга к внучке, не сказав об этом Анастасии. Балерина, узнав о вскрывшемся обмане со стороны родных людей, очень обиделась. "Мама даже не сказала мне, что приехала в Москву, не предложила встретиться и выпить по чашечке кофе. Всё инкогнито и обман", - пожаловалась Волочкова.

Тем не менее, именно от матери балерина узнала о регистрации. Торжество прошло в конфиденциальной обстановке в загородном клубе. Как выразилась Анастасия, было "красиво, но это был сабантуй", передает The Voice.

"Меня просто обманули. Я дорожу светом своим души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди", - отрезала балерина.