Россия дорожит отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Об этом говорится в поздравлении с Днем независимости, которое направил индийским властям и народу российский лидер Владимир Путин.

Президент России напомнил, что Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, заручившись заслуженным авторитетом на мировой арене.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями Москва и Нью-Дели продолжат всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Соединенных Штатах признали победу России в глобальной борьбе за влияние, отметив, что российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели США. Подтверждением этого являются и укрепляющиеся отношения России с Индией.

Это фактически подтвердил и источник в правительстве Индии, заявив ТАСС, что Россия может стать альтернативным рынком для экспорта из этой страны после повышения американских таможенных пошлин на индийские товары.