Саммит на Аляске: западная пресса перешла от стадии отрицания к беспросветной депрессии

Фото из соцсетей главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Вид из самолета на берег американского штата и подпись: "На Аляске солнечно и красиво". Настроение в преддверии саммита, очевидно, хорошее.

"Я думаю, что очень важно вести диалог. И это очень позитивная встреча для мира, потому что во время администрации Байдена вообще никакого диалога не было. Очень важно слышать позицию России напрямую, потому что вокруг нее существует много дезинформации и недопонимания. Это также шанс перезагрузить российско-американские отношения, если встреча пройдет хорошо", - отметил глава РФПИ.

В погоне за сенсациями портал The Alaska Landmine нашел в Анкоридже и Дмитрия Пескова. Американцев, правда, абсолютно не смутило, что на публикуемой фотографии вообще другой человек, который даже отдаленно не похож на пресс-секретаря российского президента. Песков прибудет в Анкоридж, но чуть позднее - вместе с Владимиром Путиным.

Состав российской делегации - самый высокий. Министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Интересно, что глава нашего дипведомства прибыл на Аляску в кофте с надписью СССР.

"Никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы. У нас есть четкая и понятная позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа - президент об этом сказал. Надеюсь, что мы продолжим этот очень полезный разговор", - сказал глава МИД.

Американцы состав своей делегации пока официально не объявляли, но в кулуарах уверены: на переговорах вместе с главой Белого дома будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Все детали предстоящей встречи держат в строгом секрете, как и возможный список обсуждаемых тем. Американский лидер лишь бросает аккуратные намеки: "Мы посмотрим, что произойдет на нашей встрече. У нас запланирована большая встреча, и я думаю, она будет очень важной для России, очень важной для нас, потому что мы собираемся спасти много жизней".

За эту неделю западная пресса от стадии отрицания дошла до беспросветной депрессии. New York Times мрачно констатирует: переговоры на Аляске выводят российского лидера из дипломатической изоляции. Саммит - не что иное, как победа Владимира Путина.

"Помимо размораживания статуса России как изгоя на Западе, саммит посеял разлад внутри НАТО - давняя цель России - и отложил угрозу Трампа ввести новые жесткие санкции. Менее чем две недели назад он обещал, что если Путин не согласится на перемирие к прошлой пятнице, он накажет Москву и такие страны, как Китай и Индия, которые помогают России в военных действиях, покупая ее нефть и газ", - сказано в материале.

В остроумии упражняется и британская пресса. Рупор Лондона - телеканал ВВС - назвал саммит на Аляске "геополитическим цирком". Европейцы до последнего пытались впихнуть на встречу Путина с Трампом еще и Зеленского. Не вышло. Следить за российско-американскими переговорами он будет на расстоянии.

В интернете завирусился ролик с лосем, который гуляет в районе военной базы Элмендорф-Ричардсон. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в своих соцсетях проводит параллели.

Сорвать встречу Путина и Трампа попытались и живущие на Аляске противники американского президента. Устроили накануне в Анкоридже проукраинский митинг. Впрочем, самих жителей Украины на этой акции практически не было - участвовали только местные демократы. Сегодня на том же месте собираются уже республиканцы - выразить поддержку Трампу. Исторический саммит стартует в 11 утра - в Москве будет уже 10 вечера. В начале встречи лидеры проведут беседу тет-а-тет и скажут несколько слов журналистам. После - сами переговоры, по итогам которых анонсирована совместная пресс-конференция.

По предварительным расчетам, саммит на Аляске займет всю ночь и завершится, когда в Москве будет уже утро субботы.