Впереди - густые клубы черного дыма, разбитый блокпост и горящая бронетехника. Бандеровцам ничего не остается, как срочно возвращаться в Красноармейск. Трасса на Павлодар, то есть в тыл ВСУ, отрезана российскими войсками.

Сегодня под огневой контроль наших батарей перешла еще одна жизненно важная для националистов магистраль. Это дорога на Краматорск. Проехать по ней практически невозможно. Бронетехнику догоняют ударные беспилотники. Базы вдоль шоссе уничтожают реактивные установки. Военные говорят, что через сутки-максимум двое российские бойцы полностью отрежут этот коридор. Это значит, что гарнизон ВСУ в Константиновке окажется в полной изоляции.

Но самые мощные удары наши батареи сегодня наносят по селу Клебан-Бык. В нем заблокированы крупные части ВСУ. Среди них немало боевиков из запрещенной группировки "Азов" и националистического батальона "Лють". Это те самые отпетые бандеровцы, которые два дня назад бросили свои позиции в Дзержинске и сбежали в тыл. Вот только бегство закончилось полным окружением. И сейчас идет тотальный разгром этих бригад. Кстати, по предварительным оценкам, в окружении могут оказаться до 3 тысяч националистов. Выход - либо сдаться, либо остаться лежать вдоль обочин, в лесах и полях.

Спрятаться от артналетов бандеровцам просто негде. Выстроить надежный укрепрайон в селе Клебан-Бык ВСУ не успели. Поэтому "Малки" легко разносят позиции, наспех выкопанные среди развалин и в лесополосах, на окраинах.

Сегодня российские войска начали активный штурм поселков Новоконстантиновка и Петропавловка. Окружение населенных пунктов и всех районов вокруг них идет стремительно. Только за последние 2 дня наши бойцы, продвигаясь к Петропавловке и Новоконстантиновке, освободили более 30 квадратных километров территории.

Бандеровцы собирались перебросить к поселкам подкрепление. Но когда услышали свист падающих на головы авиабомб, было слишком поздно. 300-килограммовые фугасы попали точно в тыловой склад в тот момент, когда националисты загружали боеприпасы в машины. В итоге и склад, и бандеровцы уничтожены.