Ликвидация последствий разлива мазута в Керченском проливе продолжается

На побережье Черного моря продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

С начала работ уже очищено свыше 900 километров береговой линии, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Некоторые участки местности - пришлось убирать повторно. По данным МЧС, собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, идут работы по их утилизации.

Кроме того, завершен демонтаж выступающих конструкций затонувших танкеров. В скором времени вокруг них установят коффердамы. Это специальные металлические конструкции, которые помогут изолировать суда и не допустить разлива оставшихся в них нефтепродуктов.