Память бойцов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Кореи, почтили в Пхеньяне члены российской парламентской делегации и представители властей КНДР.

Утром они возложили цветы на Советском мемориальном кладбище и к монументу "Освобождение", установленному в знак благодарности корейского народа нашим воинам. Которые ровно 80 лет назад, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию и положили конец 35-летней японской оккупации.

Депутаты российской Госдумы посетили торжественное собрание и праздничный концерт. А председатель нижней палаты парламента встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Вячеслав Володин выразил главе КНДР благодарность за помощь в освобождении Курской области. Со своей стороны, товарищ Ким попросил передать горячий привет Владимиру Путину и всему российскому народу.