В Московской области открылся "Фестиваль новых медиа". Он собрал свыше 600 представителей различных СМИ со всей России и из других государств.

Мероприятие проходит уже во второй раз. Журналисты, контент-мейкеры, продюсеры и сценаристы собрались, чтобы поделиться опытом. Они будут работать на пяти параллельных площадках, каждая из которых решает свои задачи. Такие, как "Внедрение технологий и искусственного интеллекта", "Формирование образа будущего", "Управленческие навыки" и "Навыки публичных выступлений".

"Этот фестиваль играет объединительную роль, чтобы перемешать все потоки - всех друг с другом познакомить. И чтобы ваше сообщество стало еще больше, чтобы у вас было еще больше точек соприкосновения. И точек на карте нашей большой страны, где есть люди, к которым вы можете обратиться. С которыми создать новые совместные проекты, коллаборации. Сделать что-то хорошее для развития нашего государства", - отметил Сергей Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.