Собянин: 15 многодетных семей награждены знаком "Родительская слава Москвы"

Число многодетных семей в столице за 15 лет выросло в 3 с половиной раза. Сегодня их более 230 тысяч. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. 15 супружеских пар в этом году наградили почетным знаком "Родительская слава города Москвы". В общей сложности лауреаты воспитывают 90 детей.

У Руслана и Ольги Юрьевых - шесть сыновей и дочь. Как и другие многодетные родители, они получают поддержку от города. Кроме денежных выплат, это бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на услуги ЖКХ, компенсация расходов на покупку школьной формы и других товаров.

Сергей Собянин подчеркнул, что такие семьи подают пример ответственного родительства и вносят большой вклад в будущее страны.