Предводитель киевского режима Владимир Зеленский уже не знает, что придумать, чтобы попасть на встречу президентов России и США на Аляске. Такое заявление сделала в пятницу, 15 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В своем Telegram-канале спикер внешнеполитического ведомства опубликовала кадры с Аляски, запечатлевшие, как лось попытался проникнуть на американскую военную базу — место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Свою публикацию Захарова сопроводила ироничной подписью: "Зеленский уже не знает, что придумать".

До того посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС, что отказ пригласить главу киевского режима на саммит на Аляске — это "признание того факта, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа".

Похожие настроения распространились в украинском парламенте. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил убежденность в том, что любые дальнейшие шаги к миру между Россией и Украиной невозможны без отстранения Зеленского, который попытается саботировать договоренности, "прикрываясь лозунгами и громкими заявлениями".