Лавров рассказал про четкую позицию и аргументы России на саммите в Анкоридже

У российской стороны есть аргументы и понятная четкая позиция — на встрече с американскими коллегами на Аляске "будем ее излагать". Об этом рассказал в пятницу, 15 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров, вошедший в состав российской делегации.

В ответ на вопрос журналистов о том, как Москва оценивает риски неудачи переговоров, Лавров подчеркнул, что мы "никогда ничего не загадываем наперед".

Дипломат отметил, что уже немало было сделано в ходе визитов в нашу страну специального посланника президента США Стива Уиткоффа, на что указывал российской лидер.

Сергей Лавров выразил надежду на то, что на саммите на Аляске "продолжим этот полезный разговор", сообщается на официальном сайте МИД России.

За день до встречи с американским коллегой Владимир Путин позитивно оценил энергичные усилия Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине. Президент России подчеркивал, что Дональд Трамп искренне старается добиться прекращения боев на Украине и выйти на приемлемые для всех договоренности.

В Европе подготовку встречи Путина и Трампа многие встретили с опаской. Однако информированные источники сообщают, что европейским политикам придется поддержать отказ Украины от территорий ради прекращения боев, если это будет согласовано во время российско-американского саммита на Аляске.