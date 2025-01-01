Потенциально опасный астероид приблизился к Земле

Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет сравнительно недалеко, по космическим меркам, от Земли. Об этом рассказали в пятницу, 15 августа, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Ученые уточнили, что это небесное тело окажется 17 августа в 12:03 по московскому времени на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Из-за столь значительного сближения с нашей планетой указанный астероид входит в число опасных.

Кроме того, этот астероид является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров.

Тем не менее, риск захвата астероида Землей крайне мал — это возможно лишь в случае непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом и, как следствие, смены скорости и/или направления движения, цитирует сообщение экспертов "Интерфакс".

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что жителей Земли ожидает неделя спокойного Солнца — это означает, что на несколько дней можно забыть о магнитных бурях и о проблемах с самочувствием, которые они провоцируют.

Тем временем крымский астроном-любитель сделал интересное открытие — Геннадий Борисов обнаружил неизвестную ранее комету при помощи самодельного телескопа. Объекту присвоено имя C/2025 B2 (Borisov).