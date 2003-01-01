Высоцкая неожиданно высказалась о своих горелых сырниках: "Если вы их попробуете, другие есть не будете"

Пару лет назад Юлия Высоцкая оказалась в центре скандала после того, как в Сети стали распространяться кадры из старых выпусков ее кулинарного шоу с испорченными блюдами, которые сама она презентовала как удачные. В частности, люди высмеивали горелые сырники и шашлык.

Сама актриса долго молчала и вот наконец прокомментировала нашумевшую историю. По ее словам, по-настоящему провалов у нее было только два - сгорели помидоры и шашлык. Она объяснила, почему не удался шашлык:

"Был разгар пандемии, оператор отказался надевать маску, и у меня началась истерика. Я, честно, большую часть съемок просто старалась не расплакаться. Горят шашлыки — не горят, было пофиг, единственное, о чем думала: чтобы никто не заразился".

А вот сырники, по мнению Высоцкой, как раз не сгорели, а получились что надо. "Это самые вкусные сырники на свете. Если вы когда-нибудь их попробуете, вы другие есть не будете: внутри нежные, тягучие, сверху карамельная корочка. У меня дома все по-прежнему пищат от этих сырников", - сообщила Высоцкая.

По словам актрисы, она никогда не сжигала специально продукты и не вырезала из программы неудачные кадры или досадные происшествия. Высоцкая подчеркнула, что цель ее шоу - показать жизнь обычной хозяйки на кухне.

"Мы это начали делать в 2003 году — никаких подстав, шеф-поваров, которые готовили за углом и приносили красивые блюда в кадр. Мы делали все как получается. Я себя никогда не позиционировала как повара, всегда говорила, что любитель. Поэтому на хейт не реагирую — всегда найдется что-то, что кому-то не понравится", - рассказала актриса в интервью Алеко in my bag.