Киевский режим не прекращает атаки на мирные российские города. В Белгороде в результате удара беспилотника ранены два человека, осколками посекло автомобили, сообщил глава региона.

В Курске украинский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате атаки погибла мирная жительница, еще 12 человек - в том числе ребенок - пострадали. На верхних этажах начался пожар. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и детском саду.

На месте работают оперативные службы, жителей эвакуировали в пункт временного размещения.