Россия поддержала Армению в создании "маршрута Трампа"

Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа", если армянские власти видят в этом способ обеспечить безопасность. Такое заявление сделал в пятницу, 15 августа, заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук.

Как подчеркнул Оверчук, которого цитирует "Интерфакс", "Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо", то Москва поддержит Ереван.

Также российский политик отметил, что "если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо". Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что "целиком и полностью отвечает нашим интересам".

Зампред российского кабмина рассказал, что визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время. Хотя Пашинян побывал в нашей стране всего две недели назад, в скором времени вновь "ждем его в гости".

Ранее сообщалось, что участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается компании из Соединенных Штатов на 99 лет и будет называться "маршрут Трампа" или "путь Трампа", в честь президента США. Произошло это в рамках подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном.

После заключения соответствующего соглашения Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент России отметил важность усилий по обеспечению мира между Арменией и Азербайджаном.