В России предложили ввести штрафы за измену в браке и уход из семьи

В рамках борьбы с девальвацией семейных ценностей необходимо установить в России наказание рублем за измену в браке. Такое мнение высказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Общественник посетовал на то, что "на сегодняшний день все символы семейной ценности обесценились", многие по сиюминутной прихоти женятся и так же легко разводятся, бросая детей.

Чтобы напомнить россиянам про важность семьи, Бородин предложил ввести штрафы в размере 15-20 тысяч рублей за измену в браке и 50 тысяч рублей — за каждого брошенного ребенка, причем платить должен тот супруг, по чьей вине распалась семья.

Автор этой инициативы заявил в интервью Life, что подобный подход уже реализуют европейские страны и ОАЭ.

Ранее вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов предложил способ выстраивания равноправной модели семейных отношений — обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Политик считает, что это поможет формированию культуры ответственного отцовства.

Обеспокоились в Госдуме и таким явлением в некоторых российских семьях, как "черные вдовы". Так называют женщин, которые подталкивают мужей к заключению контракта для участия в спецоперации и не скрывают заинтересованности в смерти супругов, чтобы получить побольше выплат. Однако глава профильного думского комитета Нина Останина отметила, что "это уже нравственная категория", регулировать которую должно общественное порицание.