Ведущая Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу

Пару лет назад стало известно, что популярная актриса, ведущая Яна Кошкина вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Анатолий Черкасов. Со стороны казалось, что в семейной жизни эффектной красотки все прекрасно, тем удивительнее было узнать этим летом, что актриса оформила развод.

Дальше - больше. На днях ведущая Таша Белая пожаловалась на преследования Яны Кошкиной. По словам Таши, та ревнует к ней бывшего мужа. Сама Белая утверждала, что у них с Черкасовым никаких отношений, кроме дружеских, не было, и вообще она счастлива с отношениях с другим мужчиной.

А теперь появилась информация, что Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу. Об этом рассказали друзья пары. Говорят, инициатором воссоединения оказалась именно ведущая, передает Starhit.

"Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе", - сообщили друзья.