Премьер-министр России Михаил Мишустин срочно возвращается в Москву из Киргизии, где он принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как объяснил политик, ему потребовалось вернуться в Россию, поскольку "сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", сообщает ТАСС.

Это решение соответствует требованиям Конституции России. Как гласит часть 3 статьи 92 основного закона государства, во всех случаях, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что главное преимущество нашей страны – не нефть и не газ, а глава государства Владимир Путин. При этом председателя федерального кабмина Володин поблагодарил за эффективную реализацию поручений президента.